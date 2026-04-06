Caricatori cosa cambia dal 28 aprile | la decisione ufficiale sui laptop

Dal 28 aprile entrerà in vigore una nuova normativa riguardante i caricatori dei laptop, che interesserà milioni di utenti in Europa. La decisione ufficiale riguarda le regole per l’uso e la compatibilità dei caricabatterie, con l’obiettivo di ridurre i rifiuti elettronici e semplificare la vita dei consumatori. La modifica comporterà l’obbligo di adottare standard comuni per i caricabatterie di dispositivi portatili.

Nel giro di poche settimane entrerà in vigore una novità destinata a cambiare le abitudini di milioni di consumatori europei. Una decisione che arriva da Bruxelles e che punta a mettere ordine in un settore da anni frammentato, tra standard diversi e soluzioni spesso incompatibili tra loro. Per i produttori del settore tecnologia si apre una fase di adattamento non banale, mentre per gli utenti cambieranno modalità di acquisto e utilizzo dei computer portatili. Il tema non è solo tecnologico, ma anche economico e ambientale, con effetti concreti su un mercato in continua evoluzione. Leggi anche: Età massima per guidare: le nuove regole Ue già in vigore . 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Dal 28 aprile cambia tutto sui caricatori: dove non li troverete piùDal 28 aprile 2026 ogni laptop venduto nell’Unione Europea dovrà obbligatoriamente montare una porta USB-C come unica interfaccia di ricarica via...

Monopattini vietati a Firenze da aprile, la decisione del Tar: cosa cambiaA partire dal 1° aprile del 2026 il Comune di Firenze potrà vietare i monopattini elettrici privati a noleggio su tutto il suo territorio.

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Addio caricabatterie in scatola nei laptop: cosa cambia dal 28 aprileDal 28 aprile 2026 i laptop venduti in UE dovranno ricaricarsi via USB-C fino a 100W e arrivano confezioni senza alimentatore incluso. smartworld.it

Dal 28 aprile i laptop cambiano per legge: cosa troverai (e cosa non troverai più) nella scatolaDal 28 aprile 2026 ogni laptop venduto in UE deve avere USB-C per legge. Cosa cambia, cosa sparisce dalla scatola e perché il caricatore lo pagherai a parte. blogsicilia.it

Da fine aprile i caricatori spariranno dalle scatole di tutti i notebook in Europa: ricarica obbligatoria con Usb-C x.com

L’Europa segna la fine definitiva del caos dei caricatori: dal 28 aprile, l’USB-C diventa lo standard obbligatorio anche per tutti i laptop commercializzati nell’Unione. Dopo aver rivoluzionato il mercato degli smartphone, la direttiva UE sul caricabatterie unico co facebook