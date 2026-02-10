Sanremo 2026 Tiziano Ferro super ospite della prima serata del Festival

Tiziano Ferro sarà il grande nome della prima serata del Festival di Sanremo, in programma martedì 24 febbraio. Lo ha annunciato Carlo Conti con un video pubblicato su Instagram. La notizia ha fatto subito il giro sui social, molti si chiedono quale sarà la sua performance e se ci saranno altre sorprese. La kermesse, ormai alle porte, si prepara a partire con un ospite di peso che farà parlare ancora a lungo.

Tiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo, martedì 24 febbraio. Lo ha annunciato Carlo Conti con un video su Instagram. “ Altra notiziola oggi per completare il cast del Sanremo 2026. Superospite della prima serata Tiziano Ferro. Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito, l’appuntamento con lui e la sua musica martedì 24 febbraio”, dice il direttore artistico e conduttore del Festival. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv) Attesa per altri nomi, Max Pezzali ospite fisso. Il nome di Ferro si aggiunge a quelli di Laura Pausini, co-conduttrice per tutte e cinque le serate, e Max Pezzali, anche lui presenza fissa per tutta la durata del Festival, non dal Teatro Ariston ma sempre in collegamento dalla Costa Toscana, da dove canterà le sue hit. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sanremo 2026, Tiziano Ferro super ospite della prima serata del Festival Approfondimenti su Sanremo 2026 Festival di Sanremo 2026: Tiziano Ferro ospite della prima serata La prima serata del Festival di Sanremo 2026 si avvicina e tra i superospiti già annunciati c’è Tiziano Ferro. Sanremo 2026, Tiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata Tiziano Ferro sarà il grande ospite della prima serata del Festival di Sanremo, il 24 febbraio. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Colpaccio di Carlo Conti! Tiziano Ferro super ospite della prima serata del festival di Sanremo Ultime notizie su Sanremo 2026 Argomenti discussi: Tiziano Ferro: l’album Sono un grande conquista il Disco d’Oro; Certificazioni FIMI settimana 5: Artie 5ive, Geolier, Tiziano Ferro e Cremonini tra i premiati. Primo oro per Eddie Brock; Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia incontro con Mattarella il 13 febbraio: La prima volta nella storia; Sanremo, Carlo Conti: Io, Pausini e Big al Quirinale il 13 febbraio. Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti: «Tiziano Ferro superospite al Festival»Il Festival di Sanremo 2026 completa il suo cast con un nuovo superospite annunciato dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti. Sui suoi canali social, Conti ha confermato la presenza ... leggo.it Sanremo, Carlo Conti: Tiziano Ferro super-ospite della prima serataL'annuncio con un video su InstagramRoma, 10 feb. (askanews) - Super-ospite alla prima serata Tiziano Ferro. Lo ha annunciato Carlo Conti con un video condiviso su Instagram, dove continua ... ilmattino.it RTL 102.5. . Tiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo, martedì 24 febbraio. Ad annunciarlo è direttamente il conduttore e direttore artistico, Carlo Conti, dai suoi profili social. "Sono molto contento che Tiziano abbia accettat - facebook.com facebook Tiziano Ferro super ospite della prima serata di Sanremo x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.