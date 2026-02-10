sanremo annunciato il super ospite della prima serata del festival

Questa mattina, Carlo Conti ha annunciato che Tiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo. La notizia ha fatto subito il giro dei social, creando attesa tra il pubblico. Ferro salirà sul palco per una performance speciale, ma ancora non si conoscono i dettagli. I fan sono già in fermento, pronti a vederlo dal vivo dopo tanto tempo.

Tiziano Ferro sarà super ospite della prima serata del Festival. A dare l’annuncio è stato Carlo Conti su Instagram. Quest’anno quel momento ha il volto, la voce e l’anima di Tiziano Ferro, che torna sul palco dell’Ariston come super ospite della prima serata. Non è un semplice ritorno: è una specie di allineamento dei pianeti, di quelli che fanno venire voglia di alzare il volume e abbassare le difese. Leggi anche Il Viaggio della Fiamma Paralimpica: da Stoke Mandeville a Milano Cortina 2026 Tiziano non entra mai in scena in punta di piedi. Entra con le sue canzoni già lì ad aspettarlo, sedute tra il pubblico, mischiate ai ricordi di chi le ha amate. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Tiziano Ferro sarà il grande nome della prima serata del Festival di Sanremo, in programma martedì 24 febbraio.

Carlo Conti ha annunciato che Tiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo, in programma martedì 24 febbraio.

