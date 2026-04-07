L’anello del Conero, noto tra i motociclisti italiani, è diventato oggetto di attenzione dopo che la strada è stata trasformata in una pista. Durante un recente evento, si è osservato anche qualcuno che teneva il tempo alle moto, mentre il percorso, che si estende sopra le spiagge di Mezzavalle e Portonovo fino a Sirolo, viene ora utilizzato in modo diverso rispetto al passato. La modifica ha attirato l’interesse di chi frequenta questa zona.

Ancona, 7 aprile 2026 – Lo chiamano “L’anello del Conero”. I gruppi di motociclisti italiani conoscono e apprezzano molto il circuito che si dipana sopra le spiagge di Mezzavalle e Portonovo, fino a Sirolo. “Un viaggio tra curve, mare e borghi” pubblicizzano alcune pagine web. Quello dei motociclisti è un turismo differente dagli altri. Ma sempre di turismo si tratta. Finchè ci sono carovane di centauri che arrivano desiderose di riempirsi gli occhi delle bellezze che offre il Conero, ben venga. Il problema è che molti hanno scambiato la strada sopra la baia di Portonovo per un circuito da corsa. Il racconto del testimone. Il sabato di Pasqua si è oltrepassato il limite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’‘anello’ del Conero ora fa paura: la strada diventa pista. “C’era anche chi teneva il tempo alle moto”

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