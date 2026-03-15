Le comunità di Montegrosso Pian Latte e Mendatica partecipano al Festival dell’Outdoor a Saluzzo, che si tiene oggi e domani. La manifestazione vede coinvolti diversi operatori e appassionati di attività all'aperto, con eventi e iniziative dedicate alla montagna. Le due località sono rappresentate con stand e dimostrazioni che promuovono il territorio e le sue tradizioni.

Le comunità di Montegrosso Pian Latte e Mendatica si trasferiscono a Saluzzo per partecipare al Festival dell’Outdoor che si svolge oggi sabato 14 marzo e domani domenica 15 marzo. Questa presenza non è un semplice evento ricreativo, ma una dichiarazione d’intenti sullo sviluppo sostenibile dell’entroterra ligure. I rappresentanti locali porteranno allo stand informazioni sulle attività all’aperto e sui prodotti tipici, presentando ufficialmente l’iniziativa L’Anello del Borghetto prevista per il 25 e 26 aprile. L’obiettivo è dimostrare che questi territori montani sono motori attivi dello sviluppo locale e non aree marginali in declino. Dal Quartiere di Saluzzo alla valorizzazione delle risorse interne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Anello del Borghetto: la montagna diventa motore economico

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