Ruba due smartphone da un' auto in sosta 58enne denunciato dai carabinieri

A Omegna, un uomo di 58 anni residente nel Cusio è stato denunciato dai carabinieri per aver rubato due smartphone da un’auto parcheggiata in strada. L’episodio è stato scoperto durante le indagini, che hanno portato alla sua identificazione e alla conseguente denuncia per ricettazione.

