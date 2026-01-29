La polizia ha denunciato un uomo di 58 anni di Acireale, frazione Pozzillo, per aver sfruttato la pensione di un’anziana. L’indagine è partita da una segnalazione dell’ufficio postale e si è conclusa con l’accusa di circonvenzione di incapace, appropriazione indebita e falsificazione di strumenti di pagamento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’indagine partita dalla segnalazione dell’ufficio postale. È finita con una denuncia all’Autorità Giudiziaria la vicenda che ha coinvolto un 58enne di Acireale, residente nella frazione di Pozzillo, ritenuto – sulla base degli indizi raccolti – responsabile di circonvenzione di persona incapace, appropriazione indebita e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante. L’attività investigativa è stata condotta dai Carabinieri Stazione di Guardia Mangano ed è scaturita grazie alla prontezza del personale dell’ufficio postale, che ha segnalato ai militari una situazione sospetta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sfrutta la pensione di un’anziana: 58enne denunciato dai Carabinieri ad Acireale

Approfondimenti su Acireale Poszillo

A Omegna, un uomo di 58 anni residente nel Cusio è stato denunciato dai carabinieri per aver rubato due smartphone da un’auto parcheggiata in strada.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Acireale Poszillo

Argomenti discussi: Dopo 4 anni di assegno sociale ecco la pensione di vecchiaia, e c’è chi prende pure gli arretrati; Personal Intelligence: Google introduce l'IA che sfrutta i dati delle tue app personali; Ha la patente revocata e sfrutta la somiglianza con il fratello: gira col suo documento ma viene beccato; Truffa Spid che sfrutta l’Agenzia Entrate: un clic sul link e le credenziali finiscono ai truffatori.

Altro - seleziona solo se appartieni ad una di queste categorieAnno nuovo, nuova legge di Bilancio. Calcola, in base alla manovra, quando sarà possibile smettere di lavorare ... repubblica.it

Età e requisiti per andare in pensione 2026Piccola guida ai requisiti necessari nel 2026 per: pensione di vecchiaia, anticipata, APE, lavori usuranti, Isopensione . Stop a quota 103 e Opzione Donna ... fiscoetasse.com

A MIO PADRE Dopo la pensione, mio padre – uomo pieno di passioni – decise di rimettersi in gioco sfruttando le mille patenti che aveva preso in vita . Andò a fare l’autista dello scuolabus per le elementari di zona. Era di indole calma, fiera, dignitosa. La strad facebook