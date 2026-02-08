Austin Butler si prepara a interpretare Lance Armstrong. La star di Elvis e C’era una volta a Hollywood ha annunciato che presto entrerà nel mondo del ciclismo, iniziando il suo “Tour de France” personale. La sua scelta ha sorpreso molti, considerando il cambio di registro rispetto alle sue interpretazioni più famose. Ora si concentra sul ruolo dell’ex campione, pronto a portare sul grande schermo una storia intensa e complessa.

Austin Butler, la giovanissima star di Elvis e C’era una volta ad Hollywood, sta per iniziare il suo Tour de France. L’attore infatti si lancerà in un impresa attoriale non facile, ricoprendo i panni di Lance Armstrong, la leggenda delle corse la cui reputazione è stata rovinata da uno scandalo doping. Butler interpreterà il ciclista in un nuovo film di Edward Berger, il regista di Niente di nuovo sul fronte occidentale e Conclave. Scott Stuber, l’ex responsabile cinematografico di Netflix passato alla United Artists, sta producendo il film, che ha scatenato una guerra di offerte tra i principali studi cinematografici e i servizi di streaming, secondo alcune fonti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Austin Butler interpreterà Lance Armstrong

L'attore Austin Butler si prepara a cambiare volto sul grande schermo.

L'attore Austin Butler vestirà i panni di Lance Armstrong nel nuovo film del regista di

