È scomparsa Amelia Casadei, parlamentare e consigliere regionale del Veneto. La sua morte è stata annunciata attraverso un comunicato stampa che ricorda il suo ruolo di rappresentante istituzionale. Casadei è stata riconosciuta per aver portato avanti con impegno e dedizione le sue funzioni pubbliche. La sua assenza si fa sentire nel panorama politico della regione.

“Con la scomparsa dell'onorevole Amelia Casadei il Veneto perde una donna delle istituzioni che ha interpretato la politica con rigore morale, spirito di servizio e profondo senso dello Stato. La sua vicenda personale e pubblica attraversa alcune delle stagioni più complesse della nostra Repubblica e racconta una generazione che ha vissuto l'impegno politico come responsabilità verso la comunità. È una donna che ha dato molto al nostro Veneto, la ricorderemo”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO Tempo Scooter. Rincari di benzina, frutta e verdura? "Ce stanno a prova'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: È mancata Amelia Casadei, parlamentare e consigliere regionale del Veneto.

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