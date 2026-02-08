Il Bologna perde ancora in casa e affonda sempre di più. Questa volta il Parma conquista tre punti con un gol di Ordonez, lasciando i tifosi rossoblù con l’amaro in bocca. La squadra sembra rigenerata, ma ancora non riesce a trovare la vittoria che manca da settimane. La crisi continua, e il rischio di retrocessione si fa sempre più vicino.

Bologna, 8 febbraio 2026 – Il Bologna ritrova gambe e cuore ma perde la testa: la crisi è senza fine, rossoblù alla sesta sconfitta casalinga nelle ultime 7 uscite. Al Dall'Ara passa anche il Parma che trova il blitz salvezza con Ordonez al quinto minuto di recupero del secondo tempo: gol che vale la fuga salvezza e il più 8 sulla Fiorentina terzultima. Il tutto al termine di una gara pazza, che pareva destinata ormai allo 0-0 e che il Bologna era andato ad un passo dal vincere cinque minuti prima, con il palo di Orsolini e con Corvi miracoloso in pienissimo recupero sul tentativo di autogol di Delprato prima e su Orsolini poi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna, crisi senza fine: sesta sconfitta casalinga nelle ultime 7. Blitz salvezza del Parma firmato Ordonez

Il Parma conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza battendo 1-0 il Bologna nel derby emiliano del Dall'Ara.

