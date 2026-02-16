Terni Volley Academy rimpianto e segnali positivi | Javier Martinez mattatore La salvezza si decide nelle ultime tre
Javier Martinez si distingue come protagonista nella sconfitta della Terni Volley Academy, che rischia di retrocedere dopo una partita difficile. La squadra ha mostrato segnali di miglioramento, ma ora deve affrontare le ultime tre gare per evitare i playout. La sfida finale si avvicina, e il risultato dipende dai prossimi incontri.
Un rush finale decisivo per evitare la retrocessione diretta e i play out. La sconfitta maturata dal Terni Volley Academy lascia un pizzico di delusione. I rossoverdi, avanti di due set contro Gioia del Colle terza forza del girone, si sono fatti rimontare sciupando l’occasione di superare o quantomeno affiancare il Galatone in classifica. A tre partite dal termine della stagione regolare, i Dragons occupano il penultimo posto con undici punti, a una lunghezza dai salentini. Per guadagnare la salvezza diretta occorre raggiungere il terzultimo posto. I rossoverdi hanno dunque sprecato una buona chance, è vero.🔗 Leggi su Today.it
Finisce così al Conad PalaTerni, 16-14 per JV Gioia del Colle, 3-2 i set. Terni Volley Academy esce a testa altissima dopo una grande prestazione contro la terza in classifica. I parziali della partita: 25-19 25-19 19-25 21-25 14-16