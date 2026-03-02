Cinque anziani morti durante il trasporto in ospedale | la Procura vuole fare chiarezza indagato operatore della Croce Rossa
La procura di Forlì ha aperto un'inchiesta dopo il decesso di cinque anziani avvenuto durante il trasporto in ospedale. Un operatore della Croce Rossa di 27 anni, residente nel Forlivese, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio plurimo. L'indagine mira a chiarire le dinamiche dell'accaduto e le eventuali responsabilità.
Omicidio plurimo. E' l'accusa per la quale un operatore della Croce Rossa di 27 anni, residente nel Forlivese, è stato indagato dalla procura di Forlì. Nel mirino degli investigatori ci sono i decessi di cinque anziani avvenuti a bordo di ambulanze tra il febbraio e l'estate del 2025 durante il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Il giallo degli anziani morti in ambulanza a Forlì: indagato un operatore della Croce Rossa. Cinque decessi con lui a bordoUn operatore della Croce Rossa di 27 anni è finito nel registro degli indagati della Procura di Forlì con l’accusa di omicidio plurimo.
Cinque anziani morti in ambulanza, indagato 27enne della Croce Rossa per omicidio plurimoForlì, 2 marzo 2026 – Un'ombra pesantissima si allunga sul sistema di soccorso del Forlivese.
Mistero sulla morte in ambulanza di 5 anziani, indagato 27enne della Croce Rossa per omicidio plurimoI decessi sospetti a Forlì sarebbero avvenuti tra febbraio e l'estate del 2025 alla presenza dello stesso soccorritore. La difesa del ragazzo, attualmente sospeso: Sconcertato e innocente, ha chiesto ... ilrestodelcarlino.it
Forlì, cinque morti sospette in ambulanza: indagato operatore della Croce RossaCinque anziani morti durante il trasporto in ospedale: è questo il sospetto che ha portato la Procura della Repubblica a indagare un operatore della ... corriereromagna.it