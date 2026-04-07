Trenitalia ha annunciato che, a causa di una frana, al momento non è possibile stabilire quando la linea ferroviaria potrà essere riaperta. La frana ha interrotto il servizio in una zona specifica e le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso. La compagnia ha precisato che non ci sono stime certe sui tempi di riparazione e ripristino della tratta interessata.

La circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica, lungo la tratta Pescara - Foggia, resta sospesa tra le stazioni di Vasto San Salvo e Termoli per un movimento franoso in località Petacciato (CB). Al momento non è possibile prevedere i tempi di ripristino della linea. Sul posto sono presenti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana che monitorano l’evoluzione del movimento franoso. I treni a lunga percorrenza provenienti da Nord sono limitati e originari ad Ancona e Pescara. Il trasporto Regionale garantisce il collegamento fino a Vasto San Salvo. Alcuni collegamenti, da e per la Puglia, percorreranno la linea via Foggia - Caserta – Roma - Bologna con allungamento dei tempi di viaggio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - L’ammissione di Trenitalia sulla frana: “Al momento non è possibile prevedere i tempi di ripristino della linea”

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