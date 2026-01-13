I lavori di ripristino partiranno subito | vertice in Prefettura sulla SP88 misure operative e tempi certi

In Prefettura ad Avellino si è tenuto un incontro per pianificare i lavori di ripristino sulla SP88, interrotta da una frana. Durante la riunione sono state definite le misure operative e i tempi stimati per ripristinare la viabilità, con l’obiettivo di garantire un intervento tempestivo e efficace per il territorio irpino.

Il secondo incontro convocato in Prefettura ad Avellino per fronteggiare la frana che ha interrotto la SP88 ha consentito di definire un quadro operativo più preciso, in un contesto che continua a mettere a dura prova la mobilità del territorio irpino.Al termine della riunione, il sindaco di.

