Referendum nuovo scontro Gratteri-Nordio Il procuratore | Big sostenitori ‘sì’ in malafede il ministro | Numeri lo smentiscono

Nuovo scontro tra il procuratore Nicola Gratteri e il ministro della Giustizia Carlo Nordio sul tema del Referendum. “Vedo già giovani magistrati preoccupati, intimoriti, si fanno domande. Lo scorso anno ho visto gente che inizia a pensare di non fare più il pm e chiede di fare il giudice perché preoccupato del futuro della figura del pm. L’effetto negativo c’è già, comincia ad esserci, serpeggia una certa preoccupazione soprattutto tra i giovani magistrati”. Lo ha detto il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno formativo della Scuola Superiore di Magistratura a Napoli. “Nessuno crede che si vadano a modificare 7 articoli della Costituzione per 48 magistrati l’anno. Anche i non addetti ai lavori non credono che si modifichino 7 articoli della Costituzione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche:

Referendum, Gratteri: “Big sostenitori del 'Sì' sono in malafede”

Referendum, bufera su Gratteri. Il procuratore: indagati e massoni per il Sì. Nordio: “Serve il test psicoattitudinale”

Temi più discussi: Referendum giustizia, scontro Nordio-Gratteri sulle correnti del Csm; Scontro sul referendum: Nordio-Csm, Gratteri nel mirino; Referendum, Barbera a Gratteri: Parole ai limiti dell'eversione; Travaglio e Sallusti si scontrano sul referendum giustizia e le parole di Gratteri.

Giustizia, Nordio: Gratteri non assume pacatezza chiesta da MattarellaNuova polemica sulla giustizia, con il ministro Nordio che respinge le critiche del procuratore Gratteri e rivendica gli interventi su organici e uffici giudiziari. Al confronto si aggiunge anche ... tg24.sky.it

Referendum, la campagna degenera. Scontro Gratteri-GovernoIn un'intervista il magistrato sostiene che per il sì voteranno «gli indagati, gli imputati e la massoneria deviata». Bignami: «Parole indegne». avvenire.it

Referendum, Gratteri: "Giovani magistrati preoccupati per separazione carriere". Replica del ministro Nordio: "Rammaricati per ennesima sterile polemica" - facebook.com facebook

Nordio evita Mattarella e Gratteri dopo le polemiche sul referendum: salta l’inaugurazione della Scuola della magistratura a Napoli. Al suo posto manda il viceministro Sisto x.com