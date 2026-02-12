Claudia Mori compie 82 anni Il bacio ad Alain Delon la lettera alla Rai le nozze alle 3 del mattino il nido d' amore con Adriano Celentano | Vorrei morire prima io

Claudia Mori compie 82 anni e festeggia con ricordi che attraversano decenni di vita e carriera. Dal suo debutto a 15 anni, ha conquistato il pubblico con il suo carattere deciso e la sua eleganza. Tra il bacio a Alain Delon, la lettera alla Rai e le nozze alle tre di mattina con Adriano Celentano, la Mori ha vissuto momenti intensi e pieni di aneddoti. La sua storia è fatta di passione, ironia e una forte volontà di restare sempre fedele a se stessa.

Elegante, ironica e tenace. Claudia Mori spegne, oggi 12 febbraio, 82 candeline. Dal debutto a 15 anni, con il suo temperamento ha saputo segnare nel tempo decenni di storia del cinema. Attrice, cantante e produttrice, ora si gode la sua vita tra le colline brianzole, lontano dai riflettori ma sempre affianco al marito Adriano Celentano. Chi è All'anagrafe Claudia Moroni, nasce a Roma nel 1944. Cresce con suo padre, operaio e attore, sua madre insegnante e due sorelle. Seppur molto riservata, in un'intervista al Corriere della Sera ha rivelato un dettaglio sull'infanzia: «Le difficoltà vissute da ragazzina mi hanno fortificato. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Claudia Mori compie 82 anni. Il bacio ad Alain Delon, la lettera alla Rai, le nozze alle 3 del mattino, il nido d'amore con Adriano Celentano: «Vorrei morire prima io» Approfondimenti su Claudia Mori Celentano in rai ultime news retroscena contratto tra discussioni con claudia mori e viale mazzini Adriano Celentano compie 88 anni, i dolci auguri della figlia Rosita Il 6 gennaio 2026, Adriano Celentano compie 88 anni. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. "La musica è vita, e io voglio viverla fino in fondo" Oggi, 12 febbraio, Claudia Mori compie 82 anni! Artista poliedrica, cantante, attrice e produttrice, ha conquistato il pubblico italiano con talento, eleganza e carisma senza tempo. Accanto al marito Adriano Cele - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.