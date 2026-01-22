Se vuoi continuare a lavorare devi pagare ma nel cantiere piomba la polizia | arrestato

Martedì pomeriggio, la Polizia ha arrestato un 57enne napoletano con precedenti, accusato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’indagine ha evidenziato un tentativo di costringere un lavoratore a pagare per continuare l’attività, evidenziando le problematiche legate alle intimidazioni nel settore edile. L’intervento delle forze dell’ordine sottolinea l’importanza di contrastare pratiche illegali che minano la legalità e la sicurezza sul lavoro.

Nel pomeriggio di martedì, la Polizia ha tratto in arresto un 57enne napoletano, con precedenti di polizia, per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. In particolare, gli agenti hanno accertato che, nei giorni scorsi, l'uomo aveva avvicinato il responsabile di un cantiere.

