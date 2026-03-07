Vuoi fare sesso con me? Ma non dirlo a tuo padre | le chat di una donna che ha tentato di adescare il figlio 16enne del proprio amante

Da open.online 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Lecce ha aperto un fascicolo per adescamento di minori dopo che sono emerse chat tra una donna di circa 30 anni e il figlio 16enne del suo amante. In una conversazione, la donna chiede al ragazzo se vuole fare sesso con lei e gli dice di non parlarne a suo padre. È stata disposta anche una consulenza informatica per analizzare le chat.

La Procura di Lecce ha aperto un fascicolo per adescamento di minori e ha disposto una consulenza informatica per ricostruire le chat tra una donna di poco più di trent’anni e il figlio 16enne dell’uomo con cui aveva una relazione. Il ragazzo, evidentemente turbato dai messaggi della donna, ha confidato tutto alla madre, che è venuta a conoscenza anche del tradimento del marito. La vicenda è accaduta in un piccolo comune del Salento. La donna intratteneva da tempo una relazione extraconiugale con un uomo sposato. Parallelamente, però, avrebbe iniziato a inviare messaggi al figlio del suo amante, di appena 16 anni, con proposte sessuali esplicite. 🔗 Leggi su Open.online

Strage di Crans-Montana, le lacrime del comandante dei Vigili del Fuoco: «Una donna che ha perso il figlio, mi ha ringraziato per tutte le altre vite che abbiamo salvato»«Mi sono avvicinato a una donna che ha perso il figlio quella notte, avevo paura che mi dicesse che l'avevo lasciato morire e invece mi ha...

È il trionfo della vita che corre veloce, di una donna che non ha dovuto scegliere tra sogni olimpici e famiglia. E il bacio più bello è proprio per il figlio di 3 anni«Tommi…» – un grido che scavalca le transenne, le lacrime che rigano il volto ancora segnato dalla fatica e quel bisogno fisico di stringere il suo...

Aggiornamenti e notizie su Vuoi fare.

Discussioni sull' argomento Facciamo sesso, ma non dirlo a tuo padre: scrive messaggi al figlio 16enne dell’amante, è indagata; Parole e sguardi che pesano. Se vuoi fare questo lavoro, fallo per te stessa; Nicolò Filippucci e le confessioni hot a Sanremo 2026: Sesso a tre? Sì; Ma la prostituzione è un lavoro? Proviamo a ragionare oltre gli slogan.

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.