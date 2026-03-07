Vuoi fare sesso con me? Ma non dirlo a tuo padre | le chat di una donna che ha tentato di adescare il figlio 16enne del proprio amante

La Procura di Lecce ha aperto un fascicolo per adescamento di minori dopo che sono emerse chat tra una donna di circa 30 anni e il figlio 16enne del suo amante. In una conversazione, la donna chiede al ragazzo se vuole fare sesso con lei e gli dice di non parlarne a suo padre. È stata disposta anche una consulenza informatica per analizzare le chat.

La Procura di Lecce ha aperto un fascicolo per adescamento di minori e ha disposto una consulenza informatica per ricostruire le chat tra una donna di poco più di trent’anni e il figlio 16enne dell’uomo con cui aveva una relazione. Il ragazzo, evidentemente turbato dai messaggi della donna, ha confidato tutto alla madre, che è venuta a conoscenza anche del tradimento del marito. La vicenda è accaduta in un piccolo comune del Salento. La donna intratteneva da tempo una relazione extraconiugale con un uomo sposato. Parallelamente, però, avrebbe iniziato a inviare messaggi al figlio del suo amante, di appena 16 anni, con proposte sessuali esplicite. 🔗 Leggi su Open.online

