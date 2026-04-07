Lady Gaga ha annunciato di essere malata e ha deciso di annullare il concerto in programma, dichiarando di essere devastata dalla situazione. La cantante aveva recentemente lanciato il suo nuovo album e aveva iniziato un tour mondiale chiamato The Mayhem Ball. La cancellazione dell’evento ha suscitato reazioni tra i fan, mentre l’artista non ha fornito dettagli sui suoi problemi di salute.

Lady Gaga ha accompagnato l’uscita del nuovo attesissimo disco con un tour mondiale, dal titolo The Mayhem Ball. La cantante che all’anagrafe si chiama Stefani Germanotta sta girando il mondo fin dalla fine dello scorso anno, portando il grande show che unisce musica, moda e arte, nelle più grandi città: New York a Parigi, da Los Angeles a Tokyo. Giunta quasi alla fine, Lady Gaga è stata tuttavia costretta a fermarsi, e annullare un concerto a causa di un problema di salute. Il messaggio ai fan di Lady Gaga. “Ciao a tutti. Mi dispiace tantissimo dirvi che non posso esibirmi stasera e devo cancellare il concerto”: lo ha scritto Lady Gaga in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram a poche ore dal concerto dal terzo e ultimo concerto a Montreal, in Canada. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lady Gaga sta male e cancella il concerto: “Devastata”

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Lady Gaga sta male, annullato il concerto a pochi minuti dall'inizio: «Mi dispiace, è per non correre rischi». Cosa è successo«Ciao a tutti - ha scritto nelle storie di Instagram - mi dispiace davvero ma devo rimandare il concerto di stasera a Miami... sia il mio medico che il mio coach vocale mi hanno consigliato di non ... corriereadriatico.it

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