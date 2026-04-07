Lady Gaga ha annunciato tramite Instagram la cancellazione di un concerto a causa di un’infezione respiratoria che si è aggravata negli ultimi giorni. La cantante ha scritto di essere dispiaciuta per l’impossibilità di esibirsi quella sera, senza fornire ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute. La decisione è stata comunicata pubblicamente, lasciando i fan in attesa di aggiornamenti sulle sue eventuali future esibizioni.

«S ono così dispiaciuta di dover condividere che non posso esibirmi stasera». Con queste parole, affidate a Instagram, Lady Gaga ha annunciato la cancellazione di un concerto, spiegando di essere alle prese con un’ infezione respiratoria peggiorata negli ultimi giorni. Un messaggio diretto, sincero, in cui racconta di aver provato a resistere, a riposarsi, a recuperare. Ma non è bastato. Il consiglio del medico è stato chiaro: fermarsi. Una scelta difficile, soprattutto per chi è abituata a salire sul palco e a dare tutto. Eppure necessaria. Perché, come ricorda questo episodio, la salute viene prima di tutto, anche quando si tratta di una superstar. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lady Gaga cancella un concerto per un’infezione respiratoria: i sintomi da non ignorare

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