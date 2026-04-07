Lunedì 6 aprile, l'artista ha annunciato sui social la cancellazione del concerto previsto a Montreal, spiegando che l’evento è stato annullato a causa di un’infezione respiratoria. La cancellazione riguarda l’ultima delle tre tappe del tour Mayhem Ball che si sarebbe dovuta tenere al Bell Centre. L’artista ha espresso di essere molto dispiaciuta per l’accaduto, sottolineando il suo stato di salute.

Lunedì 6 aprile, Lady Gaga si è servita dei propri profili social per informare i fan della cancellazione della terza delle tre date del suo tour Mayhem Ball, prevista ieri sera al Bell Centre di Montreal, a causa di un’infezione respiratoria in corso. La scorsa settimana, la popstar si è esibita in due concerti, nell’ambito della tournée, iniziata a Las Vegas nel luglio 2025, che si concluderà questo mese, il 13 aprile, con uno show nella sua città natale, al Madison Square Garden di New York. I suoi Little Monsters, in ogni caso, hanno potuto consolarsi, grazie alle ultime notizie, il giorno stesso. Proprio ieri, infatti, la 20th Century... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lady Gaga è «assolutamente distrutta» per aver annullato il concerto di ieri sera a Montreal

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Lady Gaga ferma il tour: infezione respiratoria e stop a MontrealLady Gaga ha annullato la sua esibizione prevista a Montreal per via di un’infezione respiratoria, interrompendo il programma del Mayhem Ball Tour.

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