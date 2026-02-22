Una banda di ladri ha svaligiato un appartamento al Ciarnin, causando grande preoccupazione tra i residenti. La fuga dei malviventi è stata avvistata da alcuni vicini, che hanno anche fornito una descrizione dei sospetti. La rapina si è verificata nel pomeriggio, approfittando dell’assenza dei proprietari. La segnalazione è stata condivisa sui social per allertare la comunità e prevenire ulteriori episodi. Le indagini continuano per identificare gli autori del colpo.

La banda del venerdì ancora in azione: furto in un appartamento a Ciarnin. La segnalazione dopo le forze dell’ordine è stata fatta al gruppo Facebook ‘Furti e segnalazioni Senigallia’, un modo per mettere in guardia gli iscritti al gruppo, invitandoli a tenere alta l’attenzione, soprattutto nei week-end. I malviventi hanno preso di mira un appartamento di via Galvani, il bottino è in corso di quantificazione. I ladri hanno messo a soqquadro l’appartamento e poi si sono dati alla fuga. Ci sono dei testimoni: si tratta di alcuni residenti che hanno visto allontanarsi di corsa tre persone. Difficile fornire una descrizione dettagliata, i testimoni hanno visto solo che si trattava di due persone di colore e di un’altra persona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ladri messi in fuga dai proprietari, tornano e svaligiano la casa dei viciniUna serie di furti ripetuti ha colpito un quartiere, dove i ladri sono stati inizialmente messi in fuga dai proprietari di una villa.

Sorprende i ladri dai vicini di casa, li insegue con il furgone. Poi la fuga nel trafficoA Ponsacco, in provincia di Pisa, un residente ha sorpreso dei ladri che avevano appena derubato una vicina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Furti senza sosta, svaligiata una casa al Ciarnin: i vicini vedono i ladri in fuga.

Furti senza sosta, svaligiata una casa al Ciarnin: i vicini vedono i ladri in fugaLa banda del venerdì ancora in azione: furto in un appartamento a Ciarnin. La segnalazione dopo le forze dell’ordine ... msn.com

Furti senza fine: svaligiato locale sul lungomare di Cesenatico / VideoCesenatico (Cesena), 25 ottobre 2025 – Una banda di ladri ha preso di mira le attività sul lungomare di Cesenatico. È accaduto giovedì notte attorno a mezzanotte e mezza, quando la gang, utilizzando ... ilrestodelcarlino.it

Danni e furti alle auto in sosta in centro, trovato il presunto autore http://ow.ly/4y48106uJFj #tuttoggi #Cronaca #Perugia #auto #furto | - facebook.com facebook