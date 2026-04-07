Ladri forzano e danneggiano auto | altri tre casi in via Telesforo

Nella zona di via Telesforo a Foggia sono stati segnalati altri tre episodi di furto e danneggiamento di veicoli. I ladri hanno forzato e danneggiato le auto parcheggiate in strada, utilizzando tecniche diverse da quelle impiegate nei precedenti episodi. Questi atti si aggiungono a una serie di raid che da alcuni giorni stanno creando disagio tra i residenti e causando danni economici ai proprietari delle vetture.

Stessa zona, stessa tecnica e verosimilmente stessa ‘mano’ in azione: in questo caso, chi ha agito ha scelto di manomettere i nottolini di apertura, forzando le portiere delle auto colpite e messe a soqquadro Auto nel mirino, nuovo raid in via Telesforo, a Foggia. All'incubo ‘spaccavetri’ che ha causato disagi e danni economici a tanti foggiani, in diversi quartieri della città, da alcuni giorni si registrano altri danneggiamenti, con diversa tecnica, alle vetture parcheggiate in strada. Dopo i casi registrati nei giorni di Pasqua e pasquetta al quartiere ferrovia, altri tre episodi sono avvenuti in via Telesforo, tra le 22 e la mezzanotte di ieri, lunedì 6 aprile. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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