assalto alle auto in sosta i ladri ne danneggiano tre ma vengono subito arrestati

Durante la notte, alcuni ladri hanno preso di mira tre veicoli in sosta, causando danni a due di essi. Tuttavia, le forze dell'ordine sono intervenute prontamente e li hanno arrestati prima che potessero allontanarsi o causare ulteriori danni. L'intervento rapido ha permesso di fermare l'azione dei malviventi, garantendo la sicurezza dei veicoli e della zona circostante.

Hanno agito di notte, sperando di farla franca. ma così non è stato, perché dopo aver depredato due auto sono stati arrestati. É successo nella notte fra lunedì e martedì, intorno a mezzanotte e mezza, quando un tempestivo intervento della Polizia di Stato ha condotto all’arresto di due cittadini di nazionalità egiziana, rispettivamente di 23 e 21 anni, ritenuti responsabili dei reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione è scattata in seguito a una segnalazione arrivata al numero unico di emergenza, a seguito della quale la sala operativa ha allertato una Volante che è prontamente arrivata al parcheggio pubblico di via Port’Aurea, in pieno centro a Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rubano e danneggiano le auto in sosta in un parcheggio a Ravenna, arrestati due richiedenti asiloA Ravenna, due richiedenti asilo egiziani sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato e resistenza, dopo aver danneggiato e rubato automobili parcheggiate.

