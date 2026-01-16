Sussurri dell' immaginario a San Donato due laboratori di scrittura creativa
Il 23 e 24 gennaio 2026, presso il Civic Center “Raffaela Carlino” di San Donato, si terranno due laboratori di scrittura creativa intitolati “Sussurri dell’Immaginario”. Organizzati dall’Associazione Cromatica APS Cultura e Musica e condotti dal narratore Gianluca Caporaso, gli incontri offrono l’opportunità di esplorare la scrittura in un contesto dedicato alla creatività e all’immaginazione. Un’occasione per approfondire le proprie capacità narrative in
Venerdì 23 gennaio e sabato 24 gennaio 2026, presso il Civic Center "Raffaela Carlino" di San Donato, si tiene "Sussurri dell'Immaginario", due laboratori di scrittura a cura del narratore Gianluca Caporaso e organizzati dall'Associazione Cromatica APS Cultura e Musica con il patrocinio del.
SAN DONATO DI LECCE “Sussurri dell’immaginario” Proposte fantastiche a cura di Gianluca Caporaso.
