Gallarate (Varese), 13 febbraio 2026 – La Guardia di Finanza ha scoperto una bisca clandestina di poker nascosta nella sede di un’associazione sportiva, motivata da segnalazioni di attività sospette e denunce di giochi d’azzardo non autorizzati. Durante l’irruzione, i militari hanno identificato 20 giocatori e denunciato il gestore, che gestiva il locale senza licenza. Un dettaglio che distingue questa operazione: tra i giocatori c’era anche un noto imprenditore locale, presente quella sera per una partita tra amici.

Gallarate (Varese), 13 febbraio 2026 – Una bisca clandestina è stata scoperta dai militari della Guardia di finanza a Gallarate: il gestore è stato denunciato mentre altre 20 persone, tutti giocatori, sono state identificate dalle fiamme gialle durante l'accesso. La sala da gioco, priva di qualunque autorizzazione, era nascosta all'interno della sede di un'associazione sportiva dilettantistica. Con l'arrivo del buio le luci della sede dell'attività ufficiale si spegneva per lasciare spazio alle tre salette più discrete sul retro della struttura dove sino all'alba i giocatori, provenienti da Lombardia e Piemonte, alcuni poco più che 20enni e altri con precedenti, si alternavano ai tavoli verdi in lunghe partite di poker Texas Hold'em con la formula del “sit e go” che prevede che il giocatore lasci il tavolo una volta terminate le fiches. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gallarate, bisca clandestina del poker nella sede dell’associazione sportiva: irrompe la Finanza

Durante un'operazione di controllo, le forze della Finanza di Lucca hanno scoperto una bisca clandestina all’interno di un’associazione ricreativa.

Nella zona industriale di Viareggio, nel quartiere Bicchio, è stata scoperta una bisca clandestina operante come centro di scommesse illecito.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Bisca clandestina nella sede della società sportiva; Bisca clandestina scoperta nei dintorni di Gallarate: 20 persone sorprese ai tavoli da poker, denunciato il gestore; Bisca clandestina a Gallarate, uno dei croupier percepiva il reddito di cittadinanza; Scoperta bisca clandestina nel Varesotto, il croupier si giocava il reddito di cittadinanza.

Scoperta bisca clandestina, croupier giocava reddito di cittadinanzaUna bisca clandestina è stata scoperta dai militari della Guardia di Finanza a Gallarate (Varese), il gestore è stato denunciato mentre altre 20 persone, tutti giocatori, sono state identificati dalle ... ansa.it

La Guardia di Finanza scopre una bisca clandestina: tornei di poker non autorizzati fino all'alba, venti persone identificateContinua l'attività delle Fiamme Gialle di Varese contro il gioco illegale. I finanzieri della Compagnia di Gallarate nella sala hanno trovato anche un croupier già denunciato in passato per indebita ... varesenoi.it