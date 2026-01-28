La nipote di Re Giorgio si appresta a portare la sua visione nella moda di tutti i giorni. Non si tratta più solo di abiti di lusso, ma di capi che le donne possono indossare anche in modo semplice e naturale. La nuova linea di Armani si concentra su questo cambio di approccio, puntando sulla donna che sceglie i vestiti prima di disegnarli. E nel suo cuore, oltre alla moda, c’è anche un ricordo: l’ultimo abito da sposa dello zio, simbolo di una tradizione che si rinnova.

I l cuore della nuova Alta Moda di Armani non è in un ricamo prezioso, ma in un cambio di prospettiva: quella di una donna che gli abiti li indossa prima di disegnarli. A Parigi, la sfilata Giorgio Armani Privé primavera estate 2026 segna il debutto di Silvana Armani. Dopo quarantacinque anni trascorsi accanto allo zio Giorgio, la designer firma una collezione che non rompe col passato, ma lo ammorbidisce. Un debutto che sceglie il verde giada come talismano e la fluidità come nuova regola di eleganza. Giorgio Armani PE2026. guarda le foto Giorgio Armani Privé, la rivoluzione del pantalone bianco. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Benvenuti nell’era della Signora Armani: la nipote di Re Giorgio vuole trasportare la collezione nella vita quotidiana. E quell'ultimo abito da sposa dello zio...

Silvana Armani debutta a Parigi con la sua prima collezione Privé senza lo zio.

Silvana Armani, Responsabile dell’Ufficio Stile Donna, dopo aver iniziato la carriera come modella per Giorgio Armani e altri stilisti, entra in azienda nel 1980 come apprendista stilista. Fin dall’inizio contribuisce alla nascita e alla definizione della linea Empori - facebook.com facebook