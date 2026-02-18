Avanzata lampo nella zona grigia | così Kiev ha ripreso 78 miglia in 5 giorni

Kiev ha ripreso 78 miglia di territorio in soli cinque giorni, sfruttando i problemi di comunicazione tra le truppe russe. L’esercito ucraino sta avanzando rapidamente nella zona grigia, dove le difficoltà logistiche favoriscono l’offensiva. Secondo gli analisti, questa offensiva si sta sviluppando a un ritmo più rapido rispetto agli ultimi tre anni, lasciando le truppe di Mosca in difficoltà. Un dettaglio importante è che le truppe ucraine stanno consolidando le posizioni appena riconquistate, migliorando la loro presa sul terreno.

L’ esercito ucraino sta riconquistando terreno approfittando delle difficoltà di comunicazione che pesano sulle truppe russe e, secondo gli analisti, starebbe avanzando e consolidando posizioni “più velocemente” di quanto sia mai stato registrato negli ultimi tre anni. Settantotto miglia quadrate in cinque giorni: sono questi i numeri dell’avanzata, basati sui dati forniti dall' Institute for the Study of War, e si ritiene si tratti della “ maggiore porzione di territorio riconquistata da Kiev ” in un arco di tempo così ridotto, almeno dalla controffensiva lanciata nelle regioni di Donetsk e Zaporizhzhia nell’estate del 2023. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

