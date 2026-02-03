dentro la vita giovane una generazione ferita un brano del nuovo romanzo del siciliano mattia insolia

Dentro «La vita giovane» di Mattia Insolia, si racconta una generazione che fatica a trovare il suo posto. Teo, 28 anni, ha lasciato la provincia del Sud e ora vive a Milano. La sua storia riflette quella di tanti giovani italiani costretti a partire per cercare un futuro.

E’ una storia di ritorni, quella di Teo, che ha ventotto anni e ha fatto quello che tanti della sua generazione sono costretti a fare: se n’è andato dalla provincia del Sud e da anni vive a Milano. In «La vita giovane» (Mondadori), in libreria da oggi, il nuovo romanzo – il terzo, dopo «Gli affamati», Ponte alle Grazie 2020, e «Cieli in fiamme», Mondadori 2023, premio Comisso under 36 – del catanese Mattia Insolia, classe ’95 (e che ora vive a Milano), il Sud che fa rima con «partenza» e pure con «ritorno», in una dialettica perenne dentro molte vite, non solo di chi va ma anche di chi resta. E Teo torna perché due dei suoi migliori amici del liceo, Giorgio e Matilde, si sposano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

