Dentro La vita giovane una generazione ferita Un brano del nuovo romanzo del siciliano Mattia Insolia
Dentro «La vita giovane» di Mattia Insolia, si racconta una generazione che fatica a trovare il suo posto. Teo, 28 anni, ha lasciato la provincia del Sud e ora vive a Milano. La sua storia riflette quella di tanti giovani italiani costretti a partire per cercare un futuro.
E’ una storia di ritorni, quella di Teo, che ha ventotto anni e ha fatto quello che tanti della sua generazione sono costretti a fare: se n’è andato dalla provincia del Sud e da anni vive a Milano. In «La vita giovane» (Mondadori), in libreria da oggi, il nuovo romanzo – il terzo, dopo «Gli affamati», Ponte alle Grazie 2020, e «Cieli in fiamme», Mondadori 2023, premio Comisso under 36 – del catanese Mattia Insolia, classe ’95 (e che ora vive a Milano), il Sud che fa rima con «partenza» e pure con «ritorno», in una dialettica perenne dentro molte vite, non solo di chi va ma anche di chi resta. E Teo torna perché due dei suoi migliori amici del liceo, Giorgio e Matilde, si sposano. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Approfondimenti su La vita giovane
Nicola Pietrangeli, campione del tennis con una vita da romanzo: vissuta sempre senza compromessi
Shakira: «Ho una ferita che forse non guarirà mai, ma dopo la tempesta sono più forte e felice. Pentita del verso “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo”? No, è il migliore della mia vita»
Shakira condivide il suo percorso di rinascita dopo momenti difficili, affrontando ferite profonde e ritrovando forza e felicità.
Ultime notizie su La vita giovane
Argomenti discussi: La vita giovane, intervista a Mattia Insolia; Che fine hanno fatto i sogni che sognavamo? Se lo chiede Mattia Insolia nel romanzo La vita giovane; Su Radio Spazio torna Un capolavoro!, la trasmissione (e il podcast) dei giovani; Francesco Mereu, scrivere per guardare oltre.
Dentro «La vita giovane» una generazione ferita. Un brano del nuovo romanzo del siciliano Mattia InsoliaTeo ha 28 anni e torna al Sud, alla sua provincia profonda e alla cerchia di amici-fratelli del liceo. Ma riannodare i fili è una cosa sempre ... gazzettadelsud.it
Che fine hanno fatto i sogni che sognavamo Se lo chiede Mattia Insolia nel suo nuovo romanzo, "La vita giovane" ne parla su @illibraio Jonathan Blasig illibraio.it/news/dautore/l… @Mondadori @_MattiaInsolia #libri #scrittori x.com
Incontro con l'Autore Mattia Insolia presenta il romanzo "La vita Giovane". Dialogherà con l'autore Andrea Geloni della Libreria Nina. 7 febbraio alle 17:30 Salone dell'Annunziata Mattia Insolia è nato a Catania nel 1995, oggi vive a Milano. Ha scritto - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.