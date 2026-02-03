Dentro La vita giovane una generazione ferita Un brano del nuovo romanzo del siciliano Mattia Insolia

Da feedpress.me 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dentro «La vita giovane» di Mattia Insolia, si racconta una generazione che fatica a trovare il suo posto. Teo, 28 anni, ha lasciato la provincia del Sud e ora vive a Milano. La sua storia riflette quella di tanti giovani italiani costretti a partire per cercare un futuro.

E’ una storia di ritorni, quella di Teo, che ha ventotto anni e ha fatto quello che tanti della sua generazione sono costretti a fare: se n’è andato dalla provincia del Sud e da anni vive a Milano. In «La vita giovane» (Mondadori), in libreria da oggi, il nuovo romanzo – il terzo, dopo «Gli affamati», Ponte alle Grazie 2020, e «Cieli in fiamme», Mondadori 2023, premio Comisso under 36 – del catanese Mattia Insolia, classe ’95 (e che ora vive a Milano), il Sud che fa rima con «partenza» e pure con «ritorno», in una dialettica perenne dentro molte vite, non solo di chi va ma anche di chi resta. E Teo torna perché due dei suoi migliori amici del liceo, Giorgio e Matilde, si sposano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

dentro la vita giovane una generazione ferita un brano del nuovo romanzo del siciliano mattia insolia

© Feedpress.me - Dentro «La vita giovane» una generazione ferita. Un brano del nuovo romanzo del siciliano Mattia Insolia

Approfondimenti su La vita giovane

Nicola Pietrangeli, campione del tennis con una vita da romanzo: vissuta sempre senza compromessi

Shakira: «Ho una ferita che forse non guarirà mai, ma dopo la tempesta sono più forte e felice. Pentita del verso “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo”? No, è il migliore della mia vita»

Shakira condivide il suo percorso di rinascita dopo momenti difficili, affrontando ferite profonde e ritrovando forza e felicità.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su La vita giovane

Argomenti discussi: La vita giovane, intervista a Mattia Insolia; Che fine hanno fatto i sogni che sognavamo? Se lo chiede Mattia Insolia nel romanzo La vita giovane; Su Radio Spazio torna Un capolavoro!, la trasmissione (e il podcast) dei giovani; Francesco Mereu, scrivere per guardare oltre.

dentro la vita giovaneDentro «La vita giovane» una generazione ferita. Un brano del nuovo romanzo del siciliano Mattia InsoliaTeo ha 28 anni e torna al Sud, alla sua provincia profonda e alla cerchia di amici-fratelli del liceo. Ma riannodare i fili è una cosa sempre ... gazzettadelsud.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.