LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Hoogerheide 2026 in DIRETTA | Van der Poel in gara per vincere la Coppa del Mondo

Segui in tempo reale la Coppa del Mondo di Ciclocross a Hoogerheide 2026, con aggiornamenti sulla gara e le posizioni dei principali protagonisti. Thibau Nys si distingue come il principale avversario di Van der Poel. Clicca sul link per rimanere aggiornato su tutte le fasi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.56 Thibau Nys è il rivale più accreditato per il fuoriclasse olandese. Il belga ha già ottenuto 6 vittorie in stagione, ed ha dimostrato di essere l’unico in grado di tenere il passo, in alcune occasioni, dello stesso Van Der Poel. 14.53 Favorito d’obbligo Mathieu Van der Poel: l’olandese è imbattuto in stagione con 11 vittorie su altrettante corse disputate, oggi, ha la possibilità di vincere la classifica della UCI Coppa del Mondo 2025-2026, essendo oggi l’ultima gara della competizione ed avendo un vantaggio di 38 punti su Thibau Nys (2°), considerando che la vittoria assegna 40 punti a VDP basterebbe arrivare in 24esima posizione per assicurarsi il secondo titolo della Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide 2026 in DIRETTA: Van der Poel super favorito, tanti italiani al viaBenvenuti alla diretta della gara di ciclocross della Coppa del Mondo a Hoogerheide, in Olanda.

