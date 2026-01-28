Welfare territoriale accordo tra l’Unione dei Comuni Valle del Savio e l’università di Urbino ‘Carlo Bo’
L’Unione dei Comuni della Valle del Savio firma un accordo con l’Università di Urbino ‘Carlo Bo’. L’obiettivo è migliorare i servizi sociali e portare innovazioni nel welfare locale. La collaborazione tra enti pubblici e università mira a offrire risposte più efficaci alle esigenze dei cittadini.
L’accordo definisce un quadro di cooperazione finalizzato alla promozione di attività di ricerca, formazione, percorsi formativi per studenti, giornate di studio e progetti congiunti nell’ambito dei servizi sociali L’Unione dei Comuni della Valle del Savio conferma il proprio impegno a investire sulla qualità dei servizi sociali e sulla collaborazione con il mondo accademico come leva strategica per l’innovazione del welfare territoriale. È questo un ulteriore passo in avanti nella costruzione di un welfare territoriale sempre più consapevole e inclusivo rappresentato dall’accordo stretto con l’Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’ con cui, a partire da novembre 2025, l’Ente ha avviato un confronto istituzionale su temi legati al servizio sociale professionale territoriale.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
