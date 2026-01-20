Accorpamento degli Istituti Scolastici nella Valle del Calore | Proposta dei Comuni dell’Unione della Valle del Fasanella

I sindaci dei sei comuni dell’Unione della Valle del Fasanella hanno presentato una proposta di accorpamento degli istituti scolastici nella Valle del Calore. Questa iniziativa mira a migliorare l’efficienza e la qualità dell’offerta formativa nella zona, considerando le esigenze delle comunità locali e le risorse disponibili. La proposta rappresenta un passo importante per il futuro del settore scolastico nel territorio, favorendo una gestione più sostenibile e integrata.

Recentemente, i sindaci dei sei comuni che compongono l'Unione dei Comuni della Valle del Fasanella—Aquara, Bellosguardo, Corleto Monforte, Ottati, Sant'Angelo a Fasanella e Castelcivita—hanno discusso la possibilità di accorpare gli istituti scolastici nella regione, in un incontro focalizzato sul tema dell'istruzione. La proposta, originariamente avanzata dal Comune di Sant'Angelo a Fasanella, si fonda sulle Linee guida per il dimensionamento scolastico e sull'organizzazione della rete scolastica emesse dall'Assessorato all'Istruzione e alle Politiche sociali della Regione Campania. In particolare, l'amministrazione di Sant'Angelo a Fasanella ha suggerito di richiedere un'aggregazione delle scuole di Aquara, Castelcivita e Corleto Monforte all'Istituto Comprensivo di Castel San Lorenzo, da attuarsi a partire dall'anno scolastico 20262027.

