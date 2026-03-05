Quali sono i rifiuti pericolosi più frequenti nelle scuole e quali obblighi La gestione del RENTRI

In molte scuole italiane, i rifiuti pericolosi più comuni includono sostanze chimiche, batterie esauste e materiali contenenti amianto. La normativa richiede che questi rifiuti siano correttamente identificati, raccolti e smaltiti secondo procedure specifiche. La gestione di tali materiali deve essere documentata attraverso il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, noto come RENTRI, istituito con decreto ministeriale.

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è stato istituito con il D.M. 4 aprile 2023, n. 59, in attuazione dell’art. 188-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale). Nelle istituzioni scolastiche la gestione dei rifiuti pericolosi non è un tema “solo tecnico”: è un segmento della responsabilità amministrativa del dirigente. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Rifiuti nelle scuole e il sistema di tracciabilità (RENTRI), 9 guide per approfondireDal 10 al 18 marzo pubblicheremo uno speciale dedicato al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) e ai suoi riflessi...

Rifiuti nelle scuole e il sistema di tracciabilità (RENTRI), 7 guide per approfondireDal 10 al 18 marzo pubblicheremo uno speciale dedicato al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) e ai suoi riflessi...

Contenuti e approfondimenti su Quali sono i rifiuti pericolosi più....

Temi più discussi: Smaltimento rifiuti tessili: cosa fare, costi e normative; Rifiuti elettrici ed elettronici più facili da conferire; Rifiuti, preoccupati dalla mancanza di soluzioni concrete sulla chiusura del ciclo; Raid vandalico all'interno del Centro Comunale di Raccolta rifiuti differenziati di via Biagio Pace.

Quali sono i punti più critici per le aziende nella valutazione della pericolosità dei rifiuti?Dopo aver introdotto in termini generali la classificazione dei rifiuti, in questo secondo approfondimento ci dedichiamo alla fase di valutazione della pericolosità dei rifiuti. Innanzitutto, è ... ipsoa.it

Quali sono i vantaggi della gestione digitale per gli impianti di recupero?Il digitale sta assumendo a passi rapidi un ruolo sempre più indispensabile nella gestione di tutti gli aspetti ambientali e in particolare di quelli relativi alla gestione dei rifiuti. Ecco perché è ... ipsoa.it

Cambiare tutta la campagna referendaria. I piani sono stati stravolti. La guerra in Medio Oriente sta imponendo un cambio totale di comunicazione da parte della premier e di Fratelli d’Italia sul referendum sulla separazione delle carriere. Palazzo Chigi aveva - facebook.com facebook

Due terzi di Cuba sono senza corrente a causa di un guasto alla principale centrale termoelettrica x.com