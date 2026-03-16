L' appello di Asacom Palermo | Tutela studenti con disabilità deve essere impegno trasversale

L'associazione Asacom Palermo ha lanciato un appello affinché la tutela degli studenti con disabilità e degli assistenti all’autonomia e comunicazione diventi un impegno condiviso da tutte le forze politiche. Secondo l'organizzazione, la natura dei diritti coinvolti richiede un'azione che attraversi le diverse sensibilità politiche, senza limitarsi a iniziative di parte. La richiesta si rivolge a chi ha responsabilità nelle istituzioni scolastiche e nelle politiche pubbliche.

La tutela degli studenti con disabilità e la tutela degli assistenti all’autonomia e comunicazione non può che essere un impegno trasversale a ogni forza politica, attesa la natura dei diritti tutelati.Pertanto, l’associazione Asacom, rappresentata dalla coordinatrice Monica Castagna e dalla vicecoordinatrice Gisella Tempera del coordinamento di Palermo, si aspetta e auspica, da parte di tutte le forze politiche del territorio, in vista dei prossimi incontri nelle Commissioni (previsti il 17 marzo) e successivo Consiglio Comunale, una forte assunzione di responsabilità. Le commissioni di pertinenza prima e il Consiglio Comunale poi, si... 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Scuola, servizi Asacom per gli alunni con disabilità: Palermo riceverà oltre 5 milioniLa Regione finanzia l'assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione. Asacom: "Migliorare l'inclusione dei bambini con disabilità nelle scuole"La tutela degli studenti con disabilità e la tutela degli assistenti all’autonomia e comunicazione non può che essere un impegno trasversale ad ogni...