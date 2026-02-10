Trebaseleghe consiglio comunale acceso | debiti gioco d’azzardo e interrogazioni al centro del confronto

Il consiglio comunale di Trebaseleghe si è acceso venerdì scorso, con un dibattito molto acceso tra maggioranza e opposizione. Si è parlato di debiti, gioco d’azzardo e interrogazioni, con entrambe le parti che hanno espresso le loro posizioni in modo diretto. La riunione è stata tesa e nessuno ha risparmiato critiche, soprattutto sul bilancio e le scelte dell’amministrazione.

Il consiglio comunale di Trebaseleghe, riunitosi venerdì 6 febbraio, ha fatto emergere un confronto serrato tra maggioranza e opposizione su bilancio, politiche sociali e metodo amministrativo. La lista civica "Trebaseleghe che Vogliamo" ha indicato tre punti critici della seduta: la gestione dei debiti fuori bilancio, la bocciatura di una mozione sul gioco d'azzardo e la mancanza di risposte ad alcune interrogazioni. Il primo nodo riguarda la discussione su una nuova delibera relativa ai «debiti fuori bilancio», descritti come «spese non preventivate, senza risorse stanziate». Per l'opposizione si tratta della seconda volta in un breve arco temporale che il tema approda in aula, situazione che, «dovrebbe essere eccezionale ma che nel comune di Trebaseleghe sta divenendo una triste realtà».

