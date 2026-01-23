Riprendono i Laboratori Permanenti nella Valtiberina con lo spettacolo

Riprendono le attività di Laboratori Permanenti sul territorio della Valtiberina. Dopo il successo in tournée, torna lo spettacolo " Cosimo I e Vasari, l’idea di Toscana ", in scena stasera venerdì 23 gennaio alle ore 20.30 al Teatro di Anghiari per una raccolta fondi promossa dall’associazione “A&S Affari e Solidarietà”, da destinare alla Città della speranza di Padova - Istituto nazionale di ricerca medica per le leucemie e tumori infantili. In scena i punti salienti della vita di Cosimo I attraverso il suo rapporto con Giorgio Vasari. Insieme a loro Eleonora da Toledo, moglie di Cosimo I e presenza importante per la formazione del Gran Ducato di Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cosimo I e Vasari in scena. L’idea di Toscana a teatro

