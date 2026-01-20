Metal detector nelle scuole? La testimonianza della preside che li usa già da due anni a Napoli | Le famiglie sono l’anello debole | faticano ad accettare che il problema è generalizzato

Da due anni, nelle scuole di Napoli vengono utilizzati metal detector, come testimonia la preside Valeria Pirone. La dirigente sottolinea l’importanza di conciliare sensibilizzazione e controllo, evidenziando come le famiglie spesso fatichino ad accettare la diffusione di problematiche di sicurezza. Questa scelta mira a garantire un ambiente scolastico più sicuro, affrontando una sfida comune a molte istituzioni educative.

La dirigente Valeria Pirone difende l’uso dei metal detector, sostenendo che “accanto alla sensibilizzazione serve il controllo” per la sicurezza degli studenti. Tuttavia, denuncia che “le famiglie sono l’anello debole” perché spesso negano la diffusione trasversale delle armi tra i giovani. L’annuncio del ministro Giuseppe Valditara sulla possibilità di introdurre metal detector negli istituti scolastici ha riaperto il dibattito sulla sicurezza. Una misura che a Ponticelli, nell’istituto Marie Curie, è realtà da due anni grazie all’iniziativa della dirigente Valeria Pirone e alla collaborazione con la Prefettura.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

A Napoli metal detector nelle scuole: il piano della Prefettura contro i coltelli in classeLa Prefettura di Napoli ha avviato un piano di controlli nelle scuole per prevenire l’uso di armi bianche tra gli studenti.

Metal detector nelle scuole, come negli USA e nel Regno unito. Favorevoli e contrari, il dibattitoLa discussione sull’utilizzo dei metal detector nelle scuole, già avviata in paesi come Stati Uniti e Regno Unito, si riaccende dopo la tragica morte di un ragazzo a La Spezia.

