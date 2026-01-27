Giorno Memoria Micaela Ramazzotti e la sua Elena del Ghetto | Le donne scomode non piacciono mai – Il video

In occasione del Giorno della Memoria, Micaela Ramazzotti ha condiviso riflessioni in Sala della Regina alla Camera. L’evento sottolinea l’importanza di ricordare e riflettere sulle vittime e sugli insegnamenti del passato. Questo momento rappresenta un’occasione per approfondire la storia e promuovere valori di memoria e rispetto.

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 Le parole di Micaela Ramazzotti, in Sala della Regina alla Camera in occasione del Giorno della Memoria. L'attrice è nel cast del film "Elena del ghetto", dedicato alla storia vera di Elena Di Porto, che è stato presentato alla Camera. L'evento è stato introdotto dal vicepresidente Giorgio Mulè e dall'intervento del Presidente della Commissione Cultura, Federico Mollicone. Tra i partecipanti: Gimmi Cangiano, Victor Fadlum, Maria Grazia Saccà, il regista Stefano Casertano. "Una donna che ho cercato di restituire con tutta la sua forza e ribellione. Era anche scomoda.🔗 Leggi su Open.online

Micaela Ramazzotti interpreta Elena del Ghetto, figura di grande coraggio e ribellione.

