Coppa del mondo di sci Bini | Grande visibilità al Friuli Venezia Giulia

La Coppa del mondo di sci femminile torna a Tarvisio dopo 15 anni, suscitando grande interesse nella regione. L’evento rappresenta un’importante occasione di visibilità per il Friuli Venezia Giulia, che si prepara ad accogliere atlete di livello internazionale. L’assessore regionale Bini sottolinea il valore di questa manifestazione, che rafforza l’immagine turistica e sportiva del territorio.

C'è grande attesa per la Coppa del mondo di sci femminile a Tarvisio, anche da parte dell'assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini: “Dopo 15 anni Tarvisio torna a ospitare una prova della Coppa del mondo di sci femminile, un evento sportivo di assoluto livello che offrirà grande visibilità al Friuli Venezia Giulia oltre i confini nazionali. Qui tra qualche giorno si confronteranno le migliori atlete al mondo, a poco più di un mese dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Complimenti agli organizzatori e ai volontari che hanno lavorato incessantemente per la preparazione della pista e l'allestimento del villaggio gara”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Sci: Bini, Fvg palcoscenico internazionale con Coppa mondo femminile - L'assessore ha visitato la pista di Prampero, teatro delle gare tra sabato e domenica, e assistito alle fasi iniziali della prima giornata di prove