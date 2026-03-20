Volley Bergamo 1991 a Treviglio sfida a San Giovanni per cercare la prima vittoria

Il Volley Bergamo 1991 torna in campo a Treviglio contro San Giovanni per la terza giornata dei Playoff Challenge, dopo aver concluso la prima gara del Girone B. La squadra cerca la prima vittoria della serie, affrontando una trasferta importante per la qualificazione. La partita si svolge davanti al pubblico di casa, con l’obiettivo di migliorare il cammino nel torneo.

Archiviata la prima gara del Girone B, il Volley Bergamo 1991 torna davanti al proprio pubblico per la terza giornata dei Playoff Challenge, con l’obiettivo di rilanciarsi nella corsa europea. Al PalaFacchetti di Treviglio arriva la Omag-MT San Giovanni in Marignano, avversaria diretta in un raggruppamento equilibrato e ancora tutto da scrivere. Le rossoblù, venerdì 20 marzo dalle 20, sono chiamate a dare seguito alla prestazione combattuta di Cuneo, decisa solo al tie-break, ma che ha evidenziato segnali di crescita e competitività. In un mini-girone che mette in palio l’accesso alla finale per la qualificazione europea, ogni gara assume un peso specifico altissimo: vincere in casa diventa fondamentale per restare agganciati alle prime posizioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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