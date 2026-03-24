Washington caccia alle uova all’Ambasciata d’Italia | raccolti 30mila dollari per la salute dei bambini

Quasi 400 partecipanti, oltre 200 bambini coinvolti e circa 30mila dollari raccolti per sostenere la ricerca sulla salute infantile. Sono i numeri della quinta edizione della caccia alle uova di Pasqua organizzata dall’ Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti, insieme all’ American Italian Food Coalition e all’ Italian Cultural Society. L’evento si è svolto sabato 21 marzo nella cornice di Villa Firenze, residenza dell’ambasciatore italiano, ed è stato dedicato alla raccolta fondi per il Center for the Advancement of Innovative Health Practices, organismo legato alla Child and Adolescent Health Measurement Initiative, impegnato nella promozione della salute di bambini e famiglie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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