La sopraelevata chiude per due notti | scatta la sostituzione dei tutor anti-velocità le mappe

La sopraelevata Aldo Moro sarà chiusa al traffico per due notti consecutive. L’intervento prevede la sostituzione e l’aggiornamento dei dispositivi di rilevamento delle infrazioni legate alla velocità. Durante questo periodo, non sarà possibile percorrere la strada, che rappresenta una delle principali arterie della città. L’intervento interessa specificamente i tutor automatici installati per monitorare il rispetto dei limiti di velocità.

Genova si prepara a due notti di restrizioni su una delle sue principali arterie cittadine. La sopraelevata Aldo Moro infatti resterà chiusa al traffico per consentire un intervento di sostituzione e l’adeguamento degli apparati di rilevamento delle infrazioni per il superamento dei limiti di velocità. I lavori richiederanno l’interdizione totale delle carreggiate secondo un cronoprogramma suddiviso per direzioni di marcia. Il Comune di Genova ha disposto un'ordinanza che prevede il blocco del transito in orario notturno. Di seguito il dettaglio delle chiusure e delle rampe interessate: Il cantiere occuperà la sede stradale rendendo inaccessibili anche le rampe di collegamento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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