Torna la paura dei ladri d' oro Due notti 3 assalti | le aziende aretine coinvolte

Le bande di ladri d'oro hanno colpito nuovamente, causando tre assalti in due notti nelle aziende orafe di Arezzo. La causa di questa escalation sembra essere la crescente domanda di metalli preziosi. I malviventi hanno agito di notte, sfondando le porte e portando via ingenti quantità di gioielli e oro. Le forze dell'ordine stanno indagando sui dettagli di ogni colpo, mentre le aziende temono altri attacchi.

Un colpo alle porte di Arezzo, bottino da 30mila euro. Ecco come si sono mossi i criminali: i dettagli Non accenna a fermarsi l'attenzione delle bande organizzate nei confronti delle aziende orafe aretine. Dopo i colpi dei mesi scorsi, c'è un nuovo caso aretino. L'ennesimo furto in azienda (con diverse analogie con furti passati). Intanto il prezzo dell'oro continua a rimanere su fasce molto alte: oggi il 24 carati (oro puro) si attesta sui 140 euro al grammo, mentre quello a 18 oscilla tra le 94 e le 107 euro al grammo.Il colpo di RigutinoLa notte scorsa è stata assaltata l'Arpa di Rigutino Ovest, nel territorio comunale di Arezzo, che si occupa di produzioni in oro.