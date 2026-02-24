Torna la paura dei ladro d' oro Due notti 3 assalti | le aziende aretine coinvolte

Le bande di ladri d'oro hanno colpito le aziende aretine in due notti, provocando preoccupazione tra i titolari. I malviventi hanno preso di mira negozi e laboratori, portando via ingenti quantità di preziosi. La crescente frequenza di questi colpi si collega a un aumento delle attività criminali nelle zone industriali. Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare i responsabili e fermare le incursioni. La situazione resta sotto osservazione.

Un colpo alle porte di Arezzo, bottino da 30mila euro. Ecco come si sono mossi i criminali: i dettagli Non accenna a fermarsi l'attenzione delle bande organizzate nei confronti delle aziende orafe aretine. Dopo i colpi dei mesi scorsi, c'è un nuovo caso aretino. L'ennesimo furto in azienda (con diverse analogie con furti passati). Intanto il prezzo dell'oro continua a rimanere su fasce molto alte: oggi il 24 carati (oro puro) si attesta sui 140 euro al grammo, mentre quello a 18 oscilla tra le 94 e le 107 euro al grammo.Il colpo di RigutinoLa notte scorsa è stata assaltata l'Arpa di Rigutino Ovest, nel territorio comunale di Arezzo, che si occupa di produzioni in oro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Le aziende aretine alla volta di Vicenzaoro January 2026Le aziende aretine parteciperanno a Vicenzaoro January 2026, l’importante appuntamento internazionale dedicato al settore orafo. Preziosi, trading, bio: i business delle aziende di famiglie aretine leader per fatturato. La top 30Le aziende di famiglia di Arezzo, leader nel settore dei preziosi, del trading e del bio, rappresentano un punto di riferimento economico locale. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Guasila, il randagismo torna a far paura nelle campagne; Torna la paura dei ladro d'oro. Due notti, 3 assalti: le aziende aretine coinvolte; Morbillo, torna la paura per il virus: nuovi focolai in Gran Bretagna, almeno 34 bambini contagiati; La frana di Maierato, il fiume di fango che sfiorò il paese. Dopo 16 anni nel Vibonese torna la paura. Killer dei cani, a San Marino torna la pauraSi ricomincia?. Il tam tam ieri è iniziato di prima mattina sui social. Facendo riaffiorare l’incubo del killer dei cani. A fare paura sono i bocconi di carne trovati da alcuni residenti in Strada ... ilrestodelcarlino.it Torna la paura nel Ravennate, aprono i centri per gli evacuatiSenio, Lamone, Montone: i torrenti che negli ultimi anni hanno più volte esondato creando ingenti danni nella pianura ravennate tornano a far paura nel giorno di Natale. Nel pomeriggio, infatti sono ... ansa.it La montagna torna a far paura in Valtellina: nuova valanga a Gerola Alta: escursionista di 59 anni travolto e ferito - facebook.com facebook