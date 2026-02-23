Famiglia nel bosco bocciata l' istruzione dei figli | si valuta l' asilo per i più piccoli

Una famiglia nel bosco ha deciso di sospendere l’istruzione dei figli, portando a una valutazione per l’iscrizione dei più piccoli all’asilo. La maggiore, che dovrebbe frequentare la seconda elementare, mostra buone capacità logico-matematiche ma fatica in ambito linguistico. La scelta di affidare l’educazione ai genitori ha suscitato discussioni tra gli esperti, che valutano le conseguenze di questa decisione sulla formazione dei bambini. La questione resta aperta e in fase di approfondimento.

La preparazione scolastica dei bambini della famiglia nel bosco non è al livello dei loro coetanei. Lo ha stabilito la loro maestra, la docente in pensione Lidia Vallarolo, che ha redatto le prime pagelle dei tre figli di Nathan e Catherine. Da questi documenti, inseriti nell'ultima relazione di aggiornamento allegata al fascicolo giudiziario, si vede chiaramente la fotografia del loro stato attuale degli apprendimenti: i piccoli hanno evidenti difficoltà linguistiche e dovrebbero andare in una scuola pubblica, ma non sarebbero all'altezza delle classi composte da bambini della loro età. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Famiglia nel bosco, martedì l’udienza sul ricongiungimento: nuovi dubbi sull’istruzione dei piccoliMartedì si terrà l'udienza sul ricongiungimento familiare, sollevando nuovi dubbi sull'istruzione dei minori.

