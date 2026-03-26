Bonus giovani in scadenza c'è tempo fino al 30 aprile per ottenere lo sconto totale sui contributi

È possibile ancora usufruire del bonus giovani fino al 30 aprile 2026. Si tratta di un'esenzione totale dai contributi previdenziali rivolta alle imprese che assumono lavoratori con meno di 35 anni a tempo indeterminato. La misura riguarda le assunzioni effettuate fino a quella data, offrendo un sostegno economico alle aziende che assumono giovani.

Fino al 30 aprile 2026 è possibile ottenere il bonus giovani under 35, l'esonero contributivo per le imprese che assumono lavoratori con meno di 35 anni a tempo indeterminato. Lo sconto è totale, al 100%, se l'assunzione determina un aumento del numero dei dipendenti dell'azienda, in caso contrario arriva fino al 70%. È previsto un tetto fino a 500 euro che salgono a 650 euro al mese se il lavoratore è stato assunto in una Regione Zes. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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