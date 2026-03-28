Durante la Settimana Santa del 2026 in Irpinia, si sono svolti diversi eventi e incontri dedicati ai riti pasquali. A Avellino, presso il Circolo della Stampa, si è riunita una rappresentanza per discutere delle tradizioni religiose e degli aspetti comunitari legati alla festività, attraversando momenti di confronto sui modi in cui le persone partecipano alle processioni e alle veglie.

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Ad Avellino, al Circolo della Stampa, ci si è ritrovati per parlare di Pasqua. Non solo di processioni e veglie, ma di qualcosa che ha a che fare con il modo in cui gli uomini scelgono di stare insieme. L'Unpli provinciale, con il suo presidente Giuseppe Silvestri, ha riunito sacerdoti, studiosi di tradizioni popolari e rappresentanti dei gruppi folklorici irpini. C'era, nell'aria, la consapevolezza che certi riti antichi dicono ancora qualcosa al mondo di oggi. Don Pasquale Iannuzzo, vicario della Curia e parroco del Duomo di Avellino, ha scelto parole semplici e precise. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Pasqua in Irpinia 2026, il tempo dei riti e della pace: gli appuntamenti della Settimana Santa

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