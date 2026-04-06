Settimana di fuoco per il governo | la premier Meloni giovedì in Parlamento tra caro carburanti e il caso Piantedosi

Questa settimana il governo si trova a confrontarsi con numerosi impegni in Parlamento, tra cui le informative del consiglio e i dibattiti su temi di grande attualità. Tra le questioni affrontate ci sono il caro carburanti e il caso relativo a un ministro dell’interno. Parallelamente, si discutono anche le tensioni in Medioriente e la crisi energetica, rendendo questa fase particolarmente intensa per le attività istituzionali.

Le informative di governo in Parlamento più i temi di strettissima attualità: dalla guerra in Medioriente alla crisi energetica, sarà una settimana ricca di appuntamenti e impegni per il governo. Su un quadro già di per sé non semplice che il governo è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni, si aggiunge la bufera gossip sulla presunta relazione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi con la giornalista Claudia Conte. Lunedì, alle 16, il ministro della difesa Guido Crosetto riferirà alla Camera nell’informativa urgente sull’utilizzo delle basi militari nel territorio italiano da parte delle forze Usa. Mentre giovedì sarà la premier Giorgia Meloni a intervenire in Parlamento sull’azione del Governo: l’appuntamento è fissato alle 9 a Montecitorio per l’informativa urgente, cui seguirà alle 12 quella nell’Aula del Senato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Settimana di “fuoco” per il governo: la premier Meloni giovedì in Parlamento tra caro carburanti e il caso Piantedosi Furfaro (Pd) su caro carburanti: Dal Governo Meloni solo parole, vigileremo in Parlamento – Il video(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2026 "Famiglie e imprese pagano l'aumento insostenibile dei carburanti, ma sulla proposta di Elly Schlein per... Governo Meloni, la premier nel Golfo per la crisi energetica, attesa per chiarimenti sul caso Piantedosi-Conte: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo il caso Conte-Piantedosi e il viaggio nel Golfo della premier: la guerra in Iran continua a far... Temi più discussi: Dalla sanità al caso Chiorino, la settimana di fuoco per Alberto Cirio: prima la giunta poi il consiglio in Regione Piemonte; La settimana politica: Iran, cessate il fuoco o invasione?; Si chiude la settimana di fuoco: la Gas Sales Bluenergy punta al tris per volare in finale di Coppa Cev; Traffico stradale: weekend di fuoco in vista sull’asse nord-sud. Dalla sanità al caso Chiorino, la settimana di fuoco per Alberto Cirio: prima la giunta poi il consiglio in Regione PiemonteIl Pd va all’attacco. E Valle chiede le dimissioni del governatore. Per la sanità regionale i dati parlano di un deficit record di 879 milioni ... torino.corriere.it Settimana di eventi per le Giornate di F(U)ocus (Video)RIPATRANSONE – Dall’8 all’11 aprile la Banca di Ripatransone e del Fermano propone un calendario di appuntamenti tra educazione finanziaria, cultura, memoria e valorizzazione del territorio, accompagn ... cronachefermane.it Top Italiana nella settimana di Monte-Carlo Jannik a caccia del sorpasso Nel femminile due azzurre stabili in TOP: Jasmine (8) e Elisabetta (42) facebook Top Italiana nella settimana di Monte-Carlo Jannik a caccia del sorpasso Nel femminile due azzurre stabili in TOP: Jasmine (8) e Elisabetta (42) x.com