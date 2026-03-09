Furfaro Pd su caro carburanti | Dal Governo Meloni solo parole vigileremo in Parlamento – Il video

Il consigliere regionale del Partito Democratico ha commentato la situazione dei prezzi dei carburanti, sottolineando come famiglie e imprese stiano affrontando un aumento difficile da sostenere. Ha osservato che, rispetto alla proposta di Elly Schlein di utilizzare accise mobili per contenere i costi, il Governo guidato da Meloni si limiti a dichiarazioni senza azioni concrete. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico.

(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2026 "Famiglie e imprese pagano l'aumento insostenibile dei carburanti, ma sulla proposta di Elly Schlein per contenere i prezzi con le accise mobili, dal Governo Meloni abbiamo sentito solo parole. Vigileremo in Parlamento", così Marco Furfaro esponente del Partito Democratico in un punto stampa in piazza a Montecitorio. Durata: 0013 Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 09-03-26