la scomparsa di don antonio

È venuto a mancare ieri mattina all’ospedale di Barga un sacerdote di 80 anni. Dopo aver trascorso circa cinquant’anni in Brasile, dove aveva ricevuto l’ordinazione, era tornato in Italia. A luglio di quest’anno erano previsti i festeggiamenti per celebrare i suoi 50 anni di sacerdozio. La notizia ha suscitato commozione tra coloro che lo conoscevano e lo avevano incontrato nel corso degli anni.

Si è spento ieri mattina all’ospedale San Francesco di Barga a 80 anni don Antonio Pieraccini. Mezzo secolo fa in Brasile diventava prete e a luglio di quest’anno erano in programma i festeggiamenti. Don Antonio di cose da ricordare ne aveva sicuramente tante e tante ne ha raccontate e operate nella sua lunga missione sacerdotale che lo ha visto alla guida anche di tante parrocchie barghigiane. Cinque anni fa, in occasione del quarantacinquesimo di sacerdozio, don Antonio dette a tutti appuntamento per i 50 anni sulla Pania delle Croce: la montagna, la Pania in particolare, per don Antonio erano sempre stati luoghi speciali, dove incontrare Dio era più facile e più intenso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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